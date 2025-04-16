كتائب القسام: خلال الـ 24 ساعة الماضية استهدفنا 3 دبابات “ميركفاه 4” متوغلة قرب مستشفى الوفاء شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بقذائف “الياسين 105” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2025 - 21:34

كتائب القسام: خلال الـ 24 ساعة الماضية استهدفنا 3 دبابات “ميركفاه 4” متوغلة قرب مستشفى الوفاء شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بقذائف “الياسين 105”

منذ 27 mins 16 April، 2025
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