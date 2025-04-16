مراسل المنار: مسيرة معادية استهدفت غرفة جاهزة في الزلوطية وغرفة اخرى في البستان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2025 - 20:02

مراسل المنار: مسيرة معادية استهدفت غرفة جاهزة في الزلوطية وغرفة اخرى في البستان

منذ 6 mins 16 April، 2025
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