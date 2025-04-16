الجيش اللبناني: ضبطت الآلية والأعتدة التي استخدمت في العمليتين وبوشر التحقيق مع الموقوفين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2025 - 20:02

الجيش اللبناني: ضبطت الآلية والأعتدة التي استخدمت في العمليتين وبوشر التحقيق مع الموقوفين

منذ 22 mins 16 April، 2025
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