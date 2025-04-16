مراسل المنار: قوات العدو جرفت الطريق الملاصق للجدار الاسمنتي في منطقة خلة وردة – الحدب في عيتا الشعب الحدودية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2025 - 16:56

مراسل المنار: قوات العدو جرفت الطريق الملاصق للجدار الاسمنتي في منطقة خلة وردة – الحدب في عيتا الشعب الحدودية

منذ 2 ساعة 16 April، 2025
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