بدء اقتحامات مستوطنين للمسجد الأقصى في رابع أيام “عيد الفصح اليهودي” وسط حراسة أمنية مشددة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2025 - 10:34

بدء اقتحامات مستوطنين للمسجد الأقصى في رابع أيام “عيد الفصح اليهودي” وسط حراسة أمنية مشددة

منذ 2 ساعة 16 April، 2025
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