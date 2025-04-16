وكالة “الأونروا”: مخازننا أصبحت فارغة وهناك عشرات الآلاف من الجائعين في قطاع غزّة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2025 - 08:52

وكالة “الأونروا”: مخازننا أصبحت فارغة وهناك عشرات الآلاف من الجائعين في قطاع غزّة

منذ 2 ساعة 16 April، 2025
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