6 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة حسونة في حي التفاح بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 16 2025 - 07:12

6 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة حسونة في حي التفاح بمدينة غزة

منذ 18 mins 16 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة