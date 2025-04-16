رويترز عن هيئة بريد هونغ كونغ: تعليق خدمة إرسال الطرود الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 27 نيسان / إبريل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2025 - 05:26

رويترز عن هيئة بريد هونغ كونغ: تعليق خدمة إرسال الطرود الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 27 نيسان / إبريل

منذ 1 ساعة 16 April، 2025
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