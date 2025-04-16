رويترز: أسعار الذهب ترتفع بنسبة 1% لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3260.51 دولار للأوقية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2025 - 05:26

رويترز: أسعار الذهب ترتفع بنسبة 1% لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3260.51 دولار للأوقية

منذ 1 ساعة 16 April، 2025
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