جرحى جراء قصف الإحتلال منزلًا لعائلة الهسي في محيط مسجد حمزة بمنطقة جباليا النزلة شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2025 - 05:24

جرحى جراء قصف الإحتلال منزلًا لعائلة الهسي في محيط مسجد حمزة بمنطقة جباليا النزلة شمال غزة

منذ 1 ساعة 16 April، 2025
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