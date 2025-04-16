بيان لمجموعة السبع: ندين بشدة هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين بالسودان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 16 2025 - 03:36

بيان لمجموعة السبع: ندين بشدة هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين بالسودان

منذ 39 mins 16 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة