مصادر طبية: 23 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2025 - 01:42

مصادر طبية: 23 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء

منذ 45 mins 16 April، 2025
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