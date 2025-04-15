أبو عبيدة: نعلن أننا فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم ولا زلنا نحاول الوصول إليهم حتى اللحظة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 15 2025 - 19:26

أبو عبيدة: نعلن أننا فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم ولا زلنا نحاول الوصول إليهم حتى اللحظة

منذ 1 ساعة 15 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة