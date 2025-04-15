مكتب حراس الأقصى: أكثر من 1730 مستوطن يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام ما يسمى “عيد الفصح” اليهودي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2025 - 17:02

مكتب حراس الأقصى: أكثر من 1730 مستوطن يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام ما يسمى “عيد الفصح” اليهودي

منذ 1 ساعة 15 April، 2025
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