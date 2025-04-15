وزارة الصحة في غزة تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الكويتي الميداني “شفاء فلسطين” بمحافظة خان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 15 2025 - 14:24

وزارة الصحة في غزة تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الكويتي الميداني “شفاء فلسطين” بمحافظة خان يونس

منذ 10 mins 15 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة