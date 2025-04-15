مدير مستشفى الكويت التخصصي بخان يونس: شهيد و10 جرحى من الطواقم الطبية جرّاء استهداف الاحتلال البوابة الشمالية للمستشفى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2025 - 11:32

مدير مستشفى الكويت التخصصي بخان يونس: شهيد و10 جرحى من الطواقم الطبية جرّاء استهداف الاحتلال البوابة الشمالية للمستشفى

منذ 20 mins 15 April، 2025
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