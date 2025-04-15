إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقرر تجميد 2.2 مليار دولار من المنح المقدّمة لجامعة هارفارد بعد رفضها طلبًا لتغيير سياساتها والتقيد بشروط الرئيس لمكافحة ما وصفه بـ”معاداة السامية” في الحرم الجامعي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2025 - 11:32

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقرر تجميد 2.2 مليار دولار من المنح المقدّمة لجامعة هارفارد بعد رفضها طلبًا لتغيير سياساتها والتقيد بشروط الرئيس لمكافحة ما وصفه بـ”معاداة السامية” في الحرم الجامعي

منذ 33 mins 15 April، 2025
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