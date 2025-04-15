مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: الاستمرار في تجاهل ما يحدث في السودان سيؤدي إلى عواقب وخيمة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2025 - 11:32

مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: الاستمرار في تجاهل ما يحدث في السودان سيؤدي إلى عواقب وخيمة

منذ 34 mins 15 April، 2025
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