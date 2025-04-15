الرئيس عون: نحن بحاجة إلى استراتيجية أمن وطني تحصّن لبنان اقتصاديًا ودبلوماسيًا وأمنيًا وقضائيًا وماليًا وإعلاميًا وعسكريًا والاستراتيجية الدفاعية تنبثق عنها وهي غير مخصصة فقط لموضوع السلاح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2025 - 11:32

الرئيس عون: نحن بحاجة إلى استراتيجية أمن وطني تحصّن لبنان اقتصاديًا ودبلوماسيًا وأمنيًا وقضائيًا وماليًا وإعلاميًا وعسكريًا والاستراتيجية الدفاعية تنبثق عنها وهي غير مخصصة فقط لموضوع السلاح

منذ 46 mins 15 April، 2025
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