الخارجية الصينية بشأن الهجوم السيبراني لوكالة الأمن القومي الأميركي: ندعو أميركا إلى وقف أنشطتها الخبيثة وسنتخذ جميع الوسائل اللازمة لحماية أمننا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2025 - 11:32

الخارجية الصينية بشأن الهجوم السيبراني لوكالة الأمن القومي الأميركي: ندعو أميركا إلى وقف أنشطتها الخبيثة وسنتخذ جميع الوسائل اللازمة لحماية أمننا

منذ 53 mins 15 April، 2025
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