ويتكوف: الهدف الأمريكي هو تخصيب إيران اليورانيوم بدرجة أقل من 3.67 وليس كما تحدث نتنياهو عن السيناريو الليبي بتفجير المنشآت النووية وتفكيك البرنامج – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2025 - 11:32

ويتكوف: الهدف الأمريكي هو تخصيب إيران اليورانيوم بدرجة أقل من 3.67 وليس كما تحدث نتنياهو عن السيناريو الليبي بتفجير المنشآت النووية وتفكيك البرنامج

منذ 1 ساعة 15 April، 2025
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