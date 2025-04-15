ويتكوف: الولايات المتحدة ليست مهتمة بتفكيك البرنامج النووي الإيراني بل بالسماح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم بمعدل 3.67٪ وهو يشبه ما سُمح لها بتخصيبه في الاتفاق النووي الأصلي من عهد أوباما – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2025 - 11:32

ويتكوف: الولايات المتحدة ليست مهتمة بتفكيك البرنامج النووي الإيراني بل بالسماح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم بمعدل 3.67٪ وهو يشبه ما سُمح لها بتخصيبه في الاتفاق النووي الأصلي من عهد أوباما

منذ 1 ساعة 15 April، 2025
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