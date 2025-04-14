البنتاغون: المبيعات العسكرية ستعزز قدرة “إسرائيل” على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2025 - 23:00

البنتاغون: المبيعات العسكرية ستعزز قدرة “إسرائيل” على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية

منذ 36 mins 14 April، 2025
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