البنتاغون: ملتزمون بأمن “إسرائيل” ومساعدتها أمر ضروري لمصالحنا الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2025 - 22:58

البنتاغون: ملتزمون بأمن “إسرائيل” ومساعدتها أمر ضروري لمصالحنا الوطنية

منذ 36 mins 14 April، 2025
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