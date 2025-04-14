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April 14 2025 - 22:58

بو صعب التقى وفدا أميركيا: لوقف الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان

منذ 51 mins 14 April، 2025
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب
لبنان

أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب على “وجوب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل ووقف الإعتداءات الاسرائيلية اليومية، لان ذلك يؤمن الاستقرار المطلوب وتسهيل عملية الإصلاح”.

وشدد بو صعب على “التزام المجلس النيابي مناقشة واقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة”، ولفت الى انه “سمع هذا الكلام من رئيس المجلس الذي أحال القوانين إلى اللجان المشتركة”، متمنيا “اقرارها بأسرع وقت ممكن”.

كلام بو صعب جاء خلال استقباله يوم الاثنين عضو اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلسٍ الشيوخ الأميركي بول غروف ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون ووفد مرافق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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