القناة 12 “الإسرائيلية”: إصابة جندي من لواء جولاني بجروح ظهر اليوم خلال عملية تفجير مبان في محور موراغ بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 14 2025 - 21:22

القناة 12 “الإسرائيلية”: إصابة جندي من لواء جولاني بجروح ظهر اليوم خلال عملية تفجير مبان في محور موراغ بقطاع غزة

منذ 31 mins 14 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة