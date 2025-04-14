الاحتلال ينسف مباني سكنية في حي الشجاعية ويشن غارة على حي التفاح شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2025 - 21:22

الاحتلال ينسف مباني سكنية في حي الشجاعية ويشن غارة على حي التفاح شرقي مدينة غزة

منذ 41 mins 14 April، 2025
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