الاحتلال ينسف مباني سكنية في حي الشجاعية ويشن غارة على حي التفاح شرقي مدينة غزة

كيف تتوقع أن يكون الشهر الأول من تسلم ترامب الادارة الأميركية الجديدة؟

فترة تصعيد والدفع نحو تهجير الفلسطينيين والتطبيع (74%)

فترة التمهيد لعقد صفقات وإنهاء التوتر في الشرق الأوسط (26%)