وسائل إعلام إسرائيلية: يتم التحقيق بحادثة أمنية وقعت خلال الحرب وتفاصيلها الآن ممنوعة من النشر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2025 - 17:58

وسائل إعلام إسرائيلية: يتم التحقيق بحادثة أمنية وقعت خلال الحرب وتفاصيلها الآن ممنوعة من النشر

منذ 6 mins 14 April، 2025
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