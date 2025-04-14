مراسل المنار: اصابة عدد من جنود الجيش اللبناني اثر انفجار جسم من مخلفات الحرب اثناء عملهم على معالجته في منطقة “وادي العزية” عند اطراف بلدة زبقين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2025 - 18:00

مراسل المنار: اصابة عدد من جنود الجيش اللبناني اثر انفجار جسم من مخلفات الحرب اثناء عملهم على معالجته في منطقة “وادي العزية” عند اطراف بلدة زبقين

منذ 1 ساعة 14 April، 2025
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