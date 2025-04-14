وسائل إعلام إسرائيلية: إخلاء عدد من الجرحى في صفوف “الجيش الإسرائيلي” عبر مروحيات عسكرية إسرائيلية من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 14 2025 - 16:14

وسائل إعلام إسرائيلية: إخلاء عدد من الجرحى في صفوف “الجيش الإسرائيلي” عبر مروحيات عسكرية إسرائيلية من قطاع غزة

منذ 31 mins 14 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة