شريفة والجبري أكدا أهمية الحوار: نزع سلاح المقاومة في غير محله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 14 2025 - 12:28

شريفة والجبري أكدا أهمية الحوار: نزع سلاح المقاومة في غير محله

منذ 34 mins 14 April، 2025
شيخ
لبنان

استقبل المفتي الشيخ حسن شريفة في مكتبه في مسجد الصفا، الأمين العام لحركة الأمة الشيخ عبدالله الجبري حيث تم البحث في “أهمية الحوار والتلاقي والتنبه من خطر العدو الإسرائيلي على لبنان والمنطقة”.

واعتبر الطرفان، بحسب بيان، أن “نزع سلاح المقاومة في غير محله، بخاصة أن إسرائيل ما زالت مستمرة في اعتداءاتها قتلا وتدميرا واحتلالا”.

وبالنسبة لموضوع  استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، اثنيا على “اجرائها لما لها من أهمية انمائية تلامس حاجات المواطنين”، وتمنيا على “كل المكونات اللبنانية السياسية والدينية وغيرها أن يكون الخطاب هادئا وهادفا، وتكون مصلحة لبنان مقدمة على غيرها، وتبقى بيروت عنوانا للوحدة والإنصهار الوطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة