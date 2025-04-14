النائب فياض: نحن لم يكن لدينا في أي وقت من الأوقات مصالح خاصة في المنظومة المصرفية ‏والمالية ولم يكن لدينا أي مصالح أخرى نخشى عليها في المسار الاصلاحي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2025 - 12:30

النائب فياض: نحن لم يكن لدينا في أي وقت من الأوقات مصالح خاصة في المنظومة المصرفية ‏والمالية ولم يكن لدينا أي مصالح أخرى نخشى عليها في المسار الاصلاحي

منذ 16 mins 14 April، 2025
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