النائب فياض: حزب الله جاهزٌ تماماً للدفع باتجاه الإصلاحات والتعافي المالي والاقتصادي وحماية أموال ‏المودعين وإعادة بناء المؤسسات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2025 - 12:30

النائب فياض: حزب الله جاهزٌ تماماً للدفع باتجاه الإصلاحات والتعافي المالي والاقتصادي وحماية أموال ‏المودعين وإعادة بناء المؤسسات

منذ 21 mins 14 April، 2025
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