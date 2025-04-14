هآرتس : 1600 من قدامى المحاربين في سلاحي المظلات والمشاة بجيش الاحتلال وقعوا رسالة تطالب بإعادة الأسرى ووقف الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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هآرتس : 1600 من قدامى المحاربين في سلاحي المظلات والمشاة بجيش الاحتلال وقعوا رسالة تطالب بإعادة الأسرى ووقف الحرب
منذ 11 mins
14 April، 2025
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