هآرتس : 1600 من قدامى المحاربين في سلاحي المظلات والمشاة بجيش الاحتلال وقعوا رسالة تطالب بإعادة الأسرى ووقف الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2025 - 10:30

هآرتس : 1600 من قدامى المحاربين في سلاحي المظلات والمشاة بجيش الاحتلال وقعوا رسالة تطالب بإعادة الأسرى ووقف الحرب

منذ 11 mins 14 April، 2025
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