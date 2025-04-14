مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل شبان خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2025 - 04:34

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل شبان خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين

منذ 1 ساعة 14 April، 2025
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