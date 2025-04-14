أكسيوس عن مصدرين مطلعين: جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران متوقعة في روما السبت – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2025 - 04:34

أكسيوس عن مصدرين مطلعين: جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران متوقعة في روما السبت

منذ 1 ساعة 14 April، 2025
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