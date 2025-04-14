وزارة الصحة اليمنية: ارتفاع الحصيلة إلى 6 شهداء و 20 جريحًا إثر غارات العدوان الأمريكي على مصنع السواري في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2025 - 01:28

وزارة الصحة اليمنية: ارتفاع الحصيلة إلى 6 شهداء و 20 جريحًا إثر غارات العدوان الأمريكي على مصنع السواري في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء

منذ 55 mins 14 April، 2025
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