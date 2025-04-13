القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا بصاروخ “فلسطين2” قاعدة “سودت ميخا”، وقصفنا بصاروخ “ذو الفقار” مطار “بن غوريون” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2025 - 22:24

القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا بصاروخ “فلسطين2” قاعدة “سودت ميخا”، وقصفنا بصاروخ “ذو الفقار” مطار “بن غوريون”

منذ 47 mins 13 April، 2025
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