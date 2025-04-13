أبو عبيدة: عزيمة اليمن الصلبة تبشر بخيرية الأمة وقدرتها على زعزعة أمن الكيان إذا توفرت الإرادة والإيمان مع القدرة على الفعل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2025 - 20:52

أبو عبيدة: عزيمة اليمن الصلبة تبشر بخيرية الأمة وقدرتها على زعزعة أمن الكيان إذا توفرت الإرادة والإيمان مع القدرة على الفعل

منذ 2 ساعة 13 April، 2025
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