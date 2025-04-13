يدعو حزب الله المنظمات الدولية والحقوقية والهيئات الطبية والإنسانية وإلى التحرك العاجل لِحماية المدنيين والمنشآت الصحية في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 13 2025 - 17:48

يدعو حزب الله المنظمات الدولية والحقوقية والهيئات الطبية والإنسانية وإلى التحرك العاجل لِحماية المدنيين والمنشآت الصحية في غزة

منذ 51 mins 13 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة