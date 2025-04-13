حزب الله: إن هذا الاعتداء السافر يُشكّل جريمة حرب موصوفة ويُؤكد مُجددًا الوجه الإجرامي الوحشي ‏للعدو الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2025 - 17:48

حزب الله: إن هذا الاعتداء السافر يُشكّل جريمة حرب موصوفة ويُؤكد مُجددًا الوجه الإجرامي الوحشي ‏للعدو الصهيوني

منذ 55 mins 13 April، 2025
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