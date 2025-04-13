سلام في ذكرى الحرب الاهلية: لنجعلها نقطة تحوّل ولنسترجع دروسا يجب ألا تنسى

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام “في الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب اللبنانية، نقف اليوم لا لنفتح جراحًا، بل لنسترجع دروسا يجب ألا تنسى”.

واعتبر سلام ان “كل الانتصارات كانت زائفة وكل الأطراف خرجت خاسرة مهما تباينت الآراء حول أسباب الحرب، فهي تتقاطع عند مسألة غياب الدولة أو عجزها”، وتابع “لا دولة حقيقية إلا في احتكار القوات المسلحة الشرعية للسلاح”.

واضاف سلام “فلنطبق بنود الطائف بالكامل ونصوّب ما طبق خلافا لروحه ونسد ثغراته”، ودعا إلى “دقيقة صمت وطنية شاملة في ۱۳ نيسان تحت شعار: منتذكر سوا لنبني سوا”، وقال “فلنجعل من الذكرى الخمسين نقطة تحوّل… ولننظر معاً إلى لبنان جديد، يليق بتضحيات أبنائه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام