المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نطالب المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لحماية ما تبقى من المرافق الصحية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2025 - 03:52

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نطالب المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لحماية ما تبقى من المرافق الصحية

منذ 48 mins 13 April، 2025
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