خارجية الجزائر: أبلغنا سفير فرنسا احتجاجنا على قرار قضاء بلاده بتوجيه تهم لأحد دبلوماسيينا بفرنسا وحبسه مؤقتا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2025 - 00:38

خارجية الجزائر: أبلغنا سفير فرنسا احتجاجنا على قرار قضاء بلاده بتوجيه تهم لأحد دبلوماسيينا بفرنسا وحبسه مؤقتا

منذ 16 mins 13 April، 2025
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