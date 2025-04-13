وسائل إعلام يمنية: عدوان أمريكي استهدف بغارتين مديرية المنيرة في الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2025 - 00:38

وسائل إعلام يمنية: عدوان أمريكي استهدف بغارتين مديرية المنيرة في الحديدة

منذ 53 mins 12 April، 2025
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