الخارجية الإيرانية: المحادثات جرت بأجواء إيجابية على أساس مبدأ الاحترام المتبادل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2025 - 17:40

الخارجية الإيرانية: المحادثات جرت بأجواء إيجابية على أساس مبدأ الاحترام المتبادل

منذ 6 mins 12 April، 2025
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