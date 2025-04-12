ناصر الدين في مؤتمر عن إدارة السكتة الدماغية في مستشفى الساحل: نعمل على تطوير القوانين الخاصة بكافة الاختصاصات الطبية

رعى وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين المؤتمر العلمي السنوي الذي ينظمه قسم العلاج الفيزيائي في الجامعة العالمية في بيروت Global University بالتعاون مع قسم العلاج الفيزيائي في مستشفى الساحل تحت عنوان إدارة السكتة الدماغية – مقاربة عامة Stroke Management-Global Approach.

عقد المؤتمر في مستشفى الساحل بحضور رئيس مجلس إدارة مستشفى الساحل رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة ورئيس الجامعة العالمية النائب عدنان طرابلسي ونقيبة المعالجين الفيزيائيين الدكتورة سيدة ساسين ومدير مكتب وزير الصحة العامة الدكتور حسان خير الدين وعدد من رؤساء الأقسام في الجامعات والمراكز الصحية وحشد من الأطباء والمعنيين.

وفي كلمته توقف الوزير ناصر الدين أمام حلول الذكرى الثانية والأربعين لمستشفي الساحل يوم غد، منوها بأن “هذا المستشفى العريق مستمر بتقديم الخدمات الإستشفائية رغم الظروف القاسية”. وأشار إلى أن “المؤتمر العلمي يسلط الضوء على “السكتة الدماغية” التي تعتبر من أكثر الأمراض تهديدًا لحياة الفرد في جميع أنحاء العالم”، مشيرا إلى أن “تأثيراتها لا تقتصر على الجوانب الجسدية بل تشمل التأثيرات النفسية والاجتماعية ما يتطلب في مواجهتها تكاتف الجهود بين جميع الإختصاصيين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين ومعالجين فيزيائيين، بحيث يضطلع المعالجون الفيزيائيون بدور أساسي في إعادة تأهيل المرضى وتحسين نوعية حياتهم”.

وأكد أن “المؤتمر يشكل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات، بما يلاقي تطلع الوزارة للتعاون بين مختلف القطاعات والتخصصات الطبية في مجال الوقاية والتشخيص والعلاج بما يسهم في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين”. ولفت إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تطوير القوانين الخاصة بكافة الإختصاصات الطبية كما تعمل على إعداد خطوات جادة لتسريع الإجراءات ولا سيما أذونات ممارسة المهنة. وأكد أنه بالتعاون مع البرلمان اللبناني يتم العمل على التوصل لتأمين تغطية صحية شاملة تحقق الرعاية المطلوبة لجميع اللبنانيين.

علامة

وأكد علامة أن “انطلاقة المؤتمر العلمي تزامنت مع ذكرى تأسيس مستشفى الساحل حيث أراد المؤسس الدكتور فخري علامة بدء العمل بالمستشفى في 13 نيسان في ذكرى الحرب الأهلية الأليمة، وذلك تأكيدا على أن الحرب لن توقف اللبناني عن دوره وطموحه في إكمال مسار بلده”. ولفت إلى أن “المؤتمر ليس التعاون الأول مع الجامعة العالمية ونقابة المعالجين الفيزيائيين مؤكدًا الإستمرار في هذا التعاون كما في متابعة العمل التشريعي في البرلمان بما يحقق من أثر إيجابي على قطاع الصحة والنقابات الصحية في شكل عام”.

وإذ شكر “الوزير ناصر الدين على رعايته للمؤتمر”، أمل “تعزيز التعاون من أجل حث الحكومة على تفعيل العمل بقوانين سبق إقرارها كالقانون المتعلق بالوكالة الوطنية للدواء والمستلزمات الطبية والمتممات الغذائية والذي يهدف إلى وضع سياسة دوائية عصرية تحمي المواطن من خلال تأمين الدواء بأسعار مدروسة تخفف من استنزاف خزينة الدولة”. وأبدى الاهتمام والحماسة لإقرار قانون التغطية الصحية الشاملة قريبًا بعد إنهاء لجنة الصحة النيابية الفرعية دراسته. وشدد على أهمية القانون لانعكاسه الاجتماعي والإقتصادي لناحية تأمين نوع من الحماية الاجتماعية والأمن الصحي لأكثر من مليوني مواطن.

طرابلسي

بدوره قال طرابلسي: “الجامعة العالمية تعتز بعلاقة التعاون مع مستشفى الساحل من خلال مؤتمرات ودورات تدريب ويشكل المؤتمر العلمي اليوم حلقة من سلسلة تعاون متألقة. الجامعة بدأت خطة تطويرية شاملة تشمل تعزيز جودة البرامج الأكاديمية بما يواكب التغييرات التكنولوجية المتسارعة وتلبية حاجات المجتمع وسوق العمل”.

وهنأ رئيس الجامعة العالمية مستشفى الساحل لمناسبة مرور اثنين وأربعين عامًا على تأسيسها مؤكدًا أنها “وقفت مع اللبنانيين في أحلك الظروف وتحملت المخاطر الكبيرة في الحرب الأخيرة، وذلك في سبيل إيصال رسالتها الإنسانية النبيلة”.

ساسين

كما كانت كلمة خلال المؤتمر لساسين شددت فيها على “التعليم المستدام في مجال العلاج الفيزيائي بما يتماشى مع التطورات الحديثة، وعلى الدور الحيوي للمؤسسات الإستشفائية في تطوير مهارات المعالجين الفيزيائيين من خلال تأمين التدريب العملي وتطبيق التقنيات العلاجية الحديثة تحت إشراف متخصصين”. ولفتت إلى “خطة النقابة لتطوير العمل وأهمية التعاون بين وزارة الصحة والنقابات الصحية والمؤسسات الإستشفائية ومؤسسات التعليم العالمي للإرتقاء بالقطاع الصحي في لبنان إلى المستويات العالمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام