المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة: نحذر من كارثة إنسانية وبيئية كبرى بسبب حرمان سكان القطاع من المياه – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2025 - 13:48

المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة: نحذر من كارثة إنسانية وبيئية كبرى بسبب حرمان سكان القطاع من المياه

منذ 43 mins 12 April، 2025
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