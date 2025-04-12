المتحدث باسم جيش الاحتلال “الإسرائيلي”: قوات الفرقة 36 سيطرت على محور موراغ بالكامل واستكملت تطويق رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2025 - 13:48

المتحدث باسم جيش الاحتلال “الإسرائيلي”: قوات الفرقة 36 سيطرت على محور موراغ بالكامل واستكملت تطويق رفح

منذ 44 mins 12 April، 2025
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