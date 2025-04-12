بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي المخصصة لاستكمال البحث بمشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2025 - 11:40

بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي المخصصة لاستكمال البحث بمشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف

منذ 1 ساعة 12 April، 2025
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